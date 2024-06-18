Владимирцы смогут посмотреть фильм о героях мировой истории Забытые Забытые - новый фильм...

Владимирцы смогут посмотреть фильм о героях мировой истории "Забытые""Забытые" - новый фильм отечественных блогеров рассказывает о забытых в Европе исторических событиях и о подлинных героях мировой истории. О том, как снимали фильм - Ангелина Свищ.- Вы сюда помирать пришли? Вы сюда пришли воевать за родину.Бессмертный подвиг Молодой гвардии, воинов Красной армии, простых мальчишек и девчонок - защитников Родины. Чтобы сохранить память о них, блогеры из 15 регионов России сняли фильм "Забытые". Проект посвятили 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Владимирец Андрей Цыпляков сыграл главную роль в одной из новелл.Андрей Цыпляков - актёр:- Это история о героях, которых на данный момент, к сожалению, начинают забывать. Особенно начинает забывать молодежь, и посыл фильма как раз в том, чтобы показать молодому населению нашей страны, что все-таки Россия была одним из главных, ключевых героев.Фильм - мозаика из реальных событий. 8 новелл. В каждой - ответы на вопросы "Для чего так важно помнить подвиги прошлого? Что такое историческая память? И что будет, если ее потерять?"Андрей Цыпляков - актёр:- В моей истории, которую мы снимали - там как раз и показана история молодых парней - болгарина и русского, которые воевали вместе, в одной войне. Болгария - это сейчас, соответственно, уже европейская страна. Просто вот про двух боевых товарищах , которые из разных стран, но воевали за одно общее дело.Андрей рассказывает: во время съемок пришлось почувствовать себя настоящим воином. Сцены максимально приближены к реальным полевым условиям. Не обошлось и без травм.- Не подвернул - выбил. У меня, короче, был разрыв связок но давно.- Уже болит?- Нет.Новеллы киноальманаха поднимают и темы нашего времени - уничтожение памятников советским воинам, героизация нацистов в странах Европы, попытки переписать историю и стереть память о героях Великой Отечественной. Проект "Забытые" активно поддержали госархивы, музеи, батальоны народного ополчения. Главная цель картины - донести до молодого поколения правду.Андрей Цыпляков - актёр:- Две истории - истории действия Второй мировой войны и современности. Это сделано специально таким образом, чтобы у ребят, молодого поколения, которое сейчас живет, которые не имеют возможности пообщается с людьми, которые были причастны ко второй мировой, с ветеранами, - чтобы они могли через этот фильм, увидев там современные картины, соотнести их с событиями прошлого. Сценарий прописывался отдельно - под несколько разных историй.Съемки фильма шли около двух месяцев в разных регионах страны. Посмотреть его можно на отечественном видеохостинге.Ангелина Свищ, Кристина Ситникова. "Вести-Владимир".