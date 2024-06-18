Владимирская область представила свою культурную палитру в Пекине В Пекине продолжаются...

Владимирская область представила свою "культурную палитру" в ПекинеВ Пекине продолжаются мероприятия в честь перекрёстных годов России и Китая - ими стали 2024-ый и 2025-ый. Они посвящены культурным взаимоотношениям двух стран. Свою "культурную палитру" в Поднебесной представила и Владимирская область.Это легендарная "Катюша" в исполнении знаменитого ансамбля "Владимирские рожечники". Коллектив, который бережно хранит традиции искусства игры на владимирских рожках, с успехом выступил для китайской публики.Представлены и промыслы владимирской земли. Мстёрский художественный музей, который в этом году отмечает своё столетие, привёз в Китай выставку "Русская душа Мстёры". Жителям Поднебесной музейщики рассказали о Мстёрской лаковой миниатюре и мстёрской вышивке.