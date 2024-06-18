Наш регион вошёл в топ-11 победителей конкурса Фонда президентских грантов.

Наш регион вошёл в топ-11 победителей конкурса Фонда президентских грантов. Об этом рассказала правительства Владимирской области.Примечательно, что 33-й регион стал единственным в Центральном федеральном округе, кто попал в данный топ. Согласно опубликованной статистике по итогам второго конкурса 2024 года, мы находимся на 11 строчке рейтинга по количеству проектов-победителей. От Владимирской области было поддержано сразу 30 проектов.«Отметим, что НКО Владимирской области активно участвовали в конкурсах ФПГ и проявили высокую конкурентоспособность проектов, особенно, направленных на поддержку семьи, социальную защиту, охрану здорового образа жизни и сохранение исторической памяти», - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.