«Владимирские рожечники» представили традиционную российскую культуру на Международном фестивале «Слово о русском сердце», который в эти дни проходит в Пекине.

«Владимирские рожечники» представили традиционную российскую культуру на Международном фестивале «Слово о русском сердце», который в эти дни проходит в Пекине. Такой информацией 17 июня поделилась регионального правительства.Отмечается, что в программе Международного фестиваля предусмотрены деловая и интерактивная части. «Каждая рассказывает о культурной составляющей с традиционными и современными видами искусства», - подчёркивается в сообщении пресс-службы.