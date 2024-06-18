Владимирский Музей истории органов безопасности хранит историю о славных разведчиках А как...

Владимирский "Музей истории органов безопасности" хранит историю о славных разведчикахА как зарождалась разведка? Мы нашли для вас много увлекательных фактов вместе с Андреем Соловьевым.Ее история прослеживается со времен Ветхого Завета, - замечает Андрей Соловьев. Пророк Моисей и его преемник Иисус Навин выступают в роли своего рода руководителей древних спецслужб.Андрей Соловьёв - кандидат политических наук, руководитель "Музея истории органов безопасности во Владимирской области":- Персонаж Иисус Навин, который возглавил народ Израилев. Начиналось с разведки земли Ханаанской. Именно его отправил разведать - насколько богата земля, какой народ проживает. По сути - 1 разведчик, о котором упоминается, который после смерти руководителя возглавил свой народ.Иконописные лики - подарок от Владимирской Епархии - совсем не выглядят случайными в экспозициях музея ФСБ. Рядом с Иисусом Навином равноапостольная Ольга, которая уж точно не смогла бы отомстить древлянам без разведывательного режима, - смеется Андрей Борисович.Великий князь Александр Невский одолел шведов тоже не без помощи разведки. Царя Ивана Грозного можно считать фактическим отцом русской разведки: его Посольскому приказу даже завидовали окружающие государства.А вот ошибкой императора Павла 1, напротив, - была излишняя доверчивость. Даже узнав о заговоре против него, не спешил себя обезопасить и поплатился за это жизнью...Многие наши земляки тоже служили на поприще разведки.Андрей Соловьёв - кандидат политических наук, руководитель "Музея истории органов безопасности во Владимирской области":- Глава Преображенского приказа князь Федор Юрьевич Ромодановский - Владимирский, из рода Всеволода Большое гнездо. Его предки - князья Стародубские - Стародуб был его вотчиной, теперешний Клязьменский городок.Князь - кесарь Федор Ромадановский - шеф службы личной безопасности Петра Великого. Первый в истории создатель аппарата репрессивной спецслужбы. Его Преображенский приказ, иными словами - тайная полиция - с 1686 года был высшим ведомством Российского государства, не подотчётным никому.Боролся с тайными обществами, заговорщиками и критиками государевых решений. Последний титулованный губернатор Владимирской губернии граф Петр Иванович Апраксин впоследствии также возглавлял Московский - затем Казанский - жандармские округа.Еще одна интересная сильная личность - Сергей Васильевич Зубатов. Глава особого отдела департамента полиции, который руководил сыском российской империи, был выслан из Москвы во Владимир из-за конфликта с министром внутренних дел.Андрей Соловьёв - кандидат политических наук, руководитель "Музея истории органов безопасности во Владимирской области":- Практик, наверняка, старшее поколение помнит выражение "полицейский социализм Зубатовский"..В практике поучили распространение с 1940 годов - теория человеческих отношений, социальная ответственность бизнеса.Зубатов застрелился, узнав об отречении Николая -2. Он был убежденным монархистом и не представлял другого строя для России.Во Владимире проживал с 1903 по 1911 годы в доме Тарасова на Дворянской 11 . Здесь, во Владимире, вел переписку с Шерлоком Холмсом. Русской революции. Такое прозвище за свои разоблачения секретных агентов Департамента полиции получил публицист Владимир Бурцев. Их переписка издана - захватывающее чтиво для всех интересующихся разведкой, - советует Андрей Соловьев. Были в управлении владимирской жандармерии и неожиданные имена...Андрей Соловьёв - кандидат политических наук, руководитель "Музея истории органов безопасности во Владимирской области":- Достаточно вкусненькая информация: мало кто знает - начальником губернской жандармерии в 1912-16 годах был полковник Константин Прокофьевич Немирович - Данченко...брат Владимира Ивановича. К сожалению, фото его не нашел.Могли ли вообще сохраниться его фотографии? Андрей Борисович рассказывает: ездил специально в музей МХАТА - интересовался архивами известного театрального режиссера Владимира Ивановича Немировича-Данченко, но снимков брата не нашлось.Андрей Соловьёв - кандидат политических наук, руководитель "Музея истории органов безопасности во Владимирской области":- Владимир Иванович достаточно большая величина была в СССР: орденоносец , лауреат премий, наверное, тех фотографий, которые хранились в его архиве, - были уничтожены им.Благодаря краеведческим находкам Александра Капусткина, удалось найти адрес проживания начальника владимирской жандармской полиции - Константина Прокофьевича Немировича-Данченко. Согласно памятному календарю за 1913 год, - это Улица Мещанская, дом Тарасова, предположительно - стоял на месте нынешнего пересечения Октябрьского проспекта и улицы Дзержинского.Хочется вспомнить еще одно имя, - замечает Андрей Соловьев. В июне исполнится 110 лет со дня рождения известного контрразведчика Владимира Ивановича Шевченко. В 1950-60 годы он занимал должность замначальника управления КГБ Владимирской области.Это имя знала в те годы вся страна, оно звучало на радио и не сходило с газет. Шевченко участвовал в операции обмена знаменитого советского разведчика Рудольфа Абеля на американского летчика Пауэрса. Самолет шпиона был сбит нашими ракетчиками под Свердловском 1 мая 1960 года. Свой срок американец отбывал во Владимирском централе.Вот его фото из архивного дела. Владимир Иванович рассказывал, что сопровождал Пауэрса в обычной электричке в Москву, даже без оружия. А с Курского вокзала вез на такси до Шереметьева и на самолете до Бонна. Был на мосту через речку Глинике, где произошел исторический обмен.- Я должен вас предупредить, полковник...если попытаетесь бежать.Эти события легли в основу советского фильма "Мертвый сезон"...Обратно Шевченко летел уже с Абелем - он же Рудольф Фишер. Владимир Иванович с ним потом много общался, писал об этом.В свое время помог приехать во Владимир из гороховецкого дома престарелых известному монархисту, принимавшему отречение Николая 2.Андрей Соловьёв - кандидат политических наук, руководитель "Музея истории органов безопасности во Владимирской области":- Он встречался с небезызвестным Шульгиным, когда тот проживал здесь. И то, что Шульгин написал письмо русской эмиграции - тоже во многом его заслуга. И известен тем, что на пенсии посвятил себя литературной деятельности, написал о деятельности ОБ. А на сцене владимирской драмы шла его пьеса "Владимирские якобинцы", написанная Владимиром Ивановичем.Разведчики всегда в центре самых важных событий и порой меняют ход истории. Андрей Борисович и сам прослужил в органах четверть века. Потомственный военный.Скромно умалчивает еще об одном случае - из реальной жизни. Событиях 17 декабря 1981 года. В тот день впервые в СССР была проведена контртеррористическая операция по освобождению школьников в удмуртском Сарапуле. Тогда двое солдат местной воинской части захватили 25 десятиклассников в школе №12, требуя предоставить самолет для вылета за границу. Руководил той операцией полковник госбезопасности Борис Соловьев - отец Андрея Борисовича.Татьяна Воронцова, Андрей Синягин. "Вести-Владимир".