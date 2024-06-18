Во Владимире автомобилист перегородил движение, чтобы провести семью уток И Доброе для добрых. В...

Во Владимире автомобилист перегородил движение, чтобы провести семью утокИ Доброе для добрых. В одноименном районе Владимира неравнодушный автомобилист перегородил движение, чтобы перевести через дорогу семью уток...- Вон, какие молодцы. Спасают уточек...Мама утка и ее еще не оперившиеся малыши переходили дорогу в районе наземного перехода на трассе М-7. Движение там всегда оживленное - на выручку утиному семейству пришел водитель Нивы.В комментариях люди хвалят мужчину, но при этом просят в следующий раз быть осторожнее, и перед совершением геройского поступка выставить на дорогу аварийный знак.