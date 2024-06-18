Десять участков дорог планируют привести в порядок во Владимире в этом году. В ближайшие дни приступят к ремонту участка на Добросельской. Нужно подождать хорошей погоды, рассказал мэр

Десять участков дорог планируют привести в порядок во Владимире в этом году. В ближайшие дни приступят к ремонту участка на Добросельской. Нужно подождать хорошей погоды, рассказал мэр города Дмитрий Наумов. Вот так выглядит список дорог для ремонта: – участок дороги «Коммунар-Заклязьменский-Уварово-Бухолово»; – участок улицы Луневской; – улица Элеваторная; – участок дороги «Владимир – мкр.Мостострой»; –