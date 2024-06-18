14-летнюю девочку с заворотом блуждающей селезенки спасли хирурги из Владимира. Пациентку с неожиданно появившимися острыми болями живота доставили в ОДКБ на вертолете, рассказали в

14-летнюю девочку с заворотом блуждающей селезенки спасли хирурги из Владимира. Пациентку с неожиданно появившимися острыми болями живота доставили в ОДКБ на вертолете, рассказали в пресс-службе медучреждения. Кроме боли у девочки началась рвота. Симптомы возникли за сутки до поступления в ОДКБ. Владимирские врачи установили, что у пациентки селезенка смещена в правую половину живота, увеличена в размерах,