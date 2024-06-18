Во Владимирской области 16-летнего подростка обвиняют в заведомо ложном сообщении о минировании...

Во Владимирской области 16-летнего подростка обвиняют в заведомо ложном сообщении о минировании колледжа.По информации пресс-службы УМВД России по Владимирской области, 25 января юноша, используя программное обеспечение для конспирации, сообщил в Отделение МВД России по Киржачскому району о минировании местного колледжа.При проверке сообщение оказалось ложным. И уже в ходе расследования уголовного дела в отношении 16-летнего местного жителя следователем был выявлен еще один эпизод: сообщение о готовящихся аналогичных преступлениях в трёх торговых центрах в Республике Адыгея были направлены обвиняемым в территориальный орган внутренних дел 24 января.Подросток полностью признал свою вину.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.Важно: выяснилось, что к указанным преступлениям причастен и однокурсник обвиняемого. Расследование уголовного дела в отношении молодого человека продолжается.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений