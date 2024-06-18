Во Владимирской области перед судом предстанет гражданин Таджикистана.

Во Владимирской области перед судом предстанет гражданин Таджикистана. Мужчину обвиняют в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Об этом рассказала СУ СКР по региону.Инцидент произошёл 1 мая в Вязниках. Правоохранители установили, что иностранец незаконно находился на территории нашей страны, был пьян и, опасаясь депортации, оказал сопротивление сотрудникам ППС. Он сильно толкнул инспектора, и женщина упала на асфальт.В настоящий момент уголовное дело в отношении гражданина передано в суд.