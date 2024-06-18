Перед судом предстанет бывшая заведующая одного из кольчугинских детских садов.

Перед судом предстанет бывшая заведующая одного из кольчугинских детских садов. Даму обвиняют в присвоении, совершённом с использованием служебного положения, а также в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Правоохранители установили, что в 2022 и 2023 годах гражданка издавала приказы о стимулирующих выплатах раду работников, которые потом переводили ей полученные деньги.В общем счёте фигурантка получила 290 тыс. рублей. Около 88 тыс. она потратила на детсад, а остальные – на личные нужды.«Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Кольчугинский городской суд», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.