Во Владимирской области сотрудника полиции уволили из УМВД из-за «подработки». Об этой истории...

Во Владимирской области сотрудника полиции уволили из УМВД из-за «подработки».Об этой истории рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.В ходе расследования уголовного дела в отношении дежурного группы обеспечения режима и сопровождения Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Владимирской области, в действиях последнего были зафиксированы признаки нарушения законодательства о противодействии коррупции.«… По результатам проверки, проведенной прокуратурой, установлено, что в 2023 году указанный сотрудник УМВД получал прибыль от размещения информации в Интернет-сообществах, в которых являлся администратором, заработав в общей сумме около 50 000 рублей, то есть занимался предпринимательской деятельностью, что прямо запрещено законом...» - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.Прокурор области в целях устранения нарушений внес представление начальнику УМВД России по региону.В итоге сотрудник был уволен в связи с утратой доверия. «Подработать» не получилось.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений