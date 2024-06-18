Во Владимирской области введут новые меры поддержки многодетных семей Льготы для многодетных семей...

Во Владимирской области введут новые меры поддержки многодетных семейЛьготы для многодетных семей и прогрессивная шкала налогообложения. На внеочередном заседании Заксобрания области депутаты приняли сразу несколько важнейших законопроектов.Инна Карташова, депутат Законодательного Собрания Владимирской области:- Вопрос касался поддержки многодетных семей. Критерий оценки семей имеющих право на льготы 1,5 кратного прожиточного минимума, в дальнейшем, в следующем году меры поддержки будут расширены.Новые меры поддержки коснутся многодетных семей с доходом, не превышающим полтора прожиточных минимума. Им предоставят 50 процентную компенсацию за найм и содержание жилья, взноса на капремонт. Семьям с 8 и более детьми возвратят их затраты полностью.Всем членам многодетной семьи предоставляется право на бесплатное посещение один раз в месяц государственных и муниципальных кинотеатров, театров, музеев, выставок.Областные парламентарии также обсудили грядущую налоговую реформу. Напомню, депутаты Госдумы предлагают повысить ставку подоходного налога физических и юридических лиц, имеющих годовой доход более 2 миллионов 400 тысяч рублей. Ставка составит от 15 до 22%, в зависимости от общей суммы дохода. Для остальных граждан процент останется прежним. Также налоговая реформа будет включать в себя увеличение МРОТ, увеличение налоговых вычетов на детей, продление всех действующих социальных программ.Роман Кавинов, заместитель председателя Законодательно го собрания Владимирской области:- Есть предложения по тому, как сделать эту перенастройку таким образом, чтобы не увеличить административную нагрузку на субъекты малого и среднего предпринимательства, а так, в целом, - и комитет, и депутаты на заседании проект постановления об изменении в 3 Федеральных закона поддержали единогласно.