Во Владимирской области за неделю от укуса клещей пострадали 99 человек Отдыхая на природе, будьте...

Во Владимирской области за неделю от укуса клещей пострадали 99 человекОтдыхая на природе, будьте бдительны. В регионе все больше пострадавших от укусов клещей.За последнюю неделю в больницы из-за присасывания клещей обратились 99 человек, из них - 26 детей, - сообщают в региональном Управлении Роспотребнадзора.Всего же с начала "клещевого сезона" помощь врачей потребовалась 843 пациентам. Среди них - 214 несовершеннолетние.Случаев заболевания клещевым энцефалитом во Владимирской области не зарегистрировано. Специалисты лаборатории природно-очаговых и особо опасных инфекций еженедельно исследуют клещей на зараженность возбудителями клещевых инфекций. За 24-ую неделю среди клещей, снятых с людей, положительных находок не сделано.