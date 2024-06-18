Во Владимирской области завершилась Симфоническая экспедиция памяти Артема...

Во Владимирской области завершилась "Симфоническая экспедиция" памяти Артема Маркина"Симфоническая экспедиция": послесловие. В регионе завершился музыкальный фестиваль памяти маэстро Артёма Маркина. Главной движущей силой уникального проекта стал созданный им коллектив - владимирский губернаторский симфонический оркестр. Слово - Марии Платанюк."Симфоническую экспедицию" памяти маэстро Артёма Маркина, вместе с губернаторским симфоническим оркестром, закрывала его дочь - Василиса.Символичный финальный аккорд - в сердце древнего города. На Соборной площади. Месте переплетения многовековой истории древней столицы. "Симфония природы и истории" - таким был главный девиз фестиваля.Анна Филиппова, зритель:- Дома так музыку не почувствуешь, как здесь...А здесь совсем другое ощущение. Люди для тебя стараются...Кирилл Гардашханов, зритель:- Концерт был очень хороший. Играли профессионалы, музыка была очень хорошая, классическая.Первая "Симфоническая экспедиция" - это 6 концертов в знаковых местах владимирской земли. От Сунгиря до Алепино. Сам проект, несмотря ни на что, прошёл, как по нотам.Елена Маркина - директор Центра классической музыки, уверена: присутствие маэстро, который задумывал проект, - чувствовали и музыканты, и публика.Елена Маркина, директор Центра классической музыки:- Я, конечно, благодарна Артёму Эдуардовичу, который для нас всё это придумал. Потому что в этой "Симфонической экспедиции" он был нашим ангелом-хранителем. Несмотря на все сюрпризы природы, которые тоже состоялись, - каждый концерт удалось провести без потерь.С Еленой Маркиной солидарен и Артём Варгафтик. Музыкальный критик и журналист - ведущий концертов фестиваля - путешественника. С маэстро его связывали долгие годы сотрудничества и дружбы.Артём Варгафтик, музыкальный критик и журналист, обозреватель "Радио России":- На мой взгляд, получилось всё. И, в общем, мы работали этот фестиваль, как будто бы он за пультом. Все намеченное, пошагово реализуется, и мы нигде от замысла не отступили."Симфоническая экспедиция" прошла при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Владимирской области, регионального Минкульта.Владимир Куимов, заместитель губернатора Владимирской области:- За всем этим стоит мастерство наших коллег - оркестрантов, теперь уже самого молодого дирижёра - Василисы Маркиной, и, конечно, огромнаялюбовь гостей, жителей области, которые с огромным удовольствием приходят на концерты владимирского губернаторского симфонического оркестра.На одной сцене - и ведущие солисты страны, которые с удовольствием работают с владимирским симфоническим, и совсем юные музыканты. Патрик Нигард и Ярослав Донченко. "Солист оркестра" был любимым проектом маэстро Артёма Маркина. В 2024 году Патрик Нигард стал его лауреатом, а Ярослав Донченко - обладателем гран-при.Ярослав Донченко, скрипач, победитель 7-ого областного открытого конкурса "Солист оркестра" (г. Москва):- Радость и, конечно, большая ответственность перед Василисой Артёмовной, чтобы не подвести её, так как это завершение фестиваля, - оно должно быть грандиозным.Как бьётся сердце скрипки, в зале под открытым небом чувствовал каждый. Как и силу голоса каждого инструмента. Завершило концерт выступление уроженки Владимира - певицы Юлианы Рогачёвой. Музыка разных эпох и стилей, новые точки на карте. Экспедиция прозвучала мощно и ярко. Соединив сердца в ее симфонии - вечной. ЖизнеутверждающейМария Платанюк, Илья Хлудов. "Вести-Владимир".