Студент рассказал о бомбе, заложенной в колледже.

16-летний житель Киржача будет представлен к суду за ложное сообщение о минировании колледжа технологий и сервиса. По данным пресс-служб Следственного комитета, Управления Министерства внутренних дел и прокуратуры Владимирской области, инцидент произошел в январе.Подозреваемый позвонил в полицию и предупредил о предполагаемом взрыве, что привело к эвакуации 280 человек из учебного заведения. На следующий день его знакомый совершил аналогичное действие, в результате чего 115 человек были выведены из колледжа. Обоих подозреваемых идентифицировали и возбудили уголовные дела по статье 207 часть 2 Уголовного кодекса РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).Оба признали свою вину, заявив, что хотели пошутить. Расследование в отношении одного из подростков завершено, его дело передано в суд. Второй подросток все еще находится под следствием.