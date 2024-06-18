43-летняя жительница Коврова ухаживала за пожилым дедушкой, который доверял ей карту, чтобы она могла оплачивать покупки для него. После смерти пенсионера женщина продолжила тратить его

43-летняя жительница Коврова ухаживала за пожилым дедушкой, который доверял ей карту, чтобы она могла оплачивать покупки для него. После смерти пенсионера женщина продолжила тратить его деньги, но уже на собственные нужды. Как рассказали в УМВД, обвиняемая специально не передавала данные о смерти мужчины в местный ЗАГС. Из-за этого на карту ошибочно поступили социальные доплаты к