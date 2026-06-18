Всего от региона поддержку получили 13 команд.

В общей сложности от Владимирской области одобрение получили 13 общественно значимых инициатив из 78 заявленных на отбор.Спектр поддержанных программ охватывает разнообразные сферы, включая заботу о здоровье населения, развитие активного образа жизни, социальное покровительство незащищенных категорий граждан, укрепление дружбы между народами и содействие институтам гражданского общества.Среди триумфаторов конкурса оказались следующие организации из областного центра:– автономная некоммерческая организация Педагогический отряд «Родник» с третьим сезоном творческого проекта «Искатель»;– региональное отделение «Союза пенсионеров России», представившее программу долголетия и активности на 2026 год;– областное объединение «Здоровое поколение», разработавшее инициативу помощи подрастающему поколению и борьбы с пагубными привычками «Помогаем вырасти»;– молодежное содружество «Дом мира» с юбилейным двадцать пятым межнациональным художественным пленэром для творческих активистов;– ресурсный центр «ДАНКО», нацеленный на укрепление, профессиональный рост и всестороннюю поддержку сектора некоммерческих организаций региона;– спортивный клуб «Ярус», продвигающий программу адаптивных занятий скалолазанием для ребят с ограниченными возможностями здоровья «На высоте»;– благотворительная ассоциация «Специальная олимпиада», реализующая проект «СпецЭффект» по обучению танцевальной акробатике людей с ментальными особенностями.