К проверке подключились прокуратура и эксперты лаборатории, которым предстоит взять пробы воды для химического анализа.

Региональное министерство природопользования и экологии отреагировало на публикации в прессе, посвященные масштабному мору рыбы на речном участке Клязьмы в границах Владимира.Согласно информации от представителей ведомства, ход разбирательства по данному инциденту взят под надзор органами прокуратуры. Ради установления точных причин происшествия инициированы проверочные мероприятия с привлечением компетентных государственных органов. К детальному изучению ситуации подключились сотрудники Росрыболовства и Росприроднадзора, а эксперты профильной лаборатории уже готовятся взять образцы речной воды для проведения химического анализа.Вместе с тем инспекторы министерства обследовали акваторию реки Рпень, однако там никаких признаков гибели водных обитателей обнаружено не было. Специалисты также добавили, что точка слияния Клязьмы с рекой Сунгирь расположена значительно ниже тех мест, где зафиксирован замор, что полностью исключает вероятность попадания вредных веществ с этого притока.Сейчас природоохранное ведомство продолжает вести поиски потенциальных очагов сброса опасных примесей, вызвавших экологическое происшествие на водном объекте.