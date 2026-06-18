Прокуратура Владимирской области бьет тревогу: еженедельно десятки жителей региона теряют сбережения, попадаясь на уловки аферистов, которые действуют под видом работодателей, силовиков и сотрудников госорганов.

Прокуратура области выступила с экстренным предупреждением о резком росте числа дистанционных хищений, совершаемых путем обмана. Жертвами злоумышленников ежедневно становятся граждане любого возраста, профессии и социального статуса, которые без колебаний переводят им крупные суммы. Мошенники не только оттачивают старые приемы, но и постоянно изобретают новые легенды, стремясь завладеть накоплениями доверчивых людей.Так, жительница Александрова получила в мессенджере сообщение от контакта «Мосэнерго», в котором говорилось о грядущем отключении света и предлагалось перейти по ссылке для просмотра графика. Едва она выполнила это требование, как ей пришло издевательское СМС с угрозой забрать все средства, а следом — фальшивое оповещение от «Госуслуг» о взломе учетной записи с инструкцией срочно позвонить в техподдержку. Потерпевшая самостоятельно набрала указанный номер, где незнакомец подтвердил факт компрометации аккаунта и предупредил, что ее деньги пытаются похитить. Вскоре с ней связался лже-сотрудник «Центрального аппарата Федерального казначейства», убедивший женщину перевести все имеющиеся накопления на «проверку». Охваченная паникой и стремлением уберечь финансы, она сняла с банковских счетов 1,7 миллиона рублей и передала наличные прибывшему курьеру.13 июня в дежурную часть обратился пенсионер из Коврова, которого за несколько дней до этого неизвестный по телефону, представившийся сотрудником правоохранительных органов, склонил к необходимости сверить подлинность наличных купюр. Пожилой мужчина, поверив чужому человеку, обналичил все свои вклады и в ходе трех личных встреч отдал мошенникам свыше 6,5 миллиона рублей. Примечательно, что при расторжении договоров работники банка проводили с клиентом разъяснительные беседы, однако тот проявлял упорство и заявлял, что деньги срочно нужны ему на лечение.Днем ранее в полицию поступило заявление от другого ковровского пенсионера, который аналогичным образом лично вручил преступникам почти 2,4 миллиона рублей под предлогом обязательного декларирования наличности.15 июня жертвой обмана стала 36-летняя жительница Мурома, обнаружившая в мессенджере объявление о подработке. Не удосужившись проверить достоверность данных о нанимателе и не усомнившись в реалистичности предложения, женщина в надежде на легкий и скорый доход перевела по продиктованным реквизитам без малого 4 миллиона рублей. Собственных свободных денег у нее не имелось: лично она оформила кредит более чем на 130 тысяч рублей, а оставшуюся сумму уговорила занять в банках мужа, мать, отца и сестру. Сразу после перевода средств лже-работодатель перестал выходить на связь.Для обмана другой жительницы Александрова злоумышленники разработали иную схему. На протяжении некоторого времени с девушкой по переписке в мессенджере общался молодой человек, сумевший убедить ее в своей состоятельности и текущем пребывании за рубежом. Втеревшись в доверие к виртуальной знакомой, аферист предложил ей испытать удачу в инвестировании. Как только потерпевшая перевела деньги по указанным реквизитам, она лишилась и накоплений, и телефонного приятеля, моментально оборвавшего все контакты.Еще одна пострадавшая из Александрова, вознамерившаяся «играть на бирже», рассталась почти с 700 тысячами рублей, перечислив их на продиктованный мошенником счет.