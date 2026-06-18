Выпускник юрфака ищет работу в одной адвокатской конторе. Там менеджер
по персоналу проводит психологическое тестирование:
- Посмотрите, перед вами картинка, на ней изображены три человека,
плывущих по морю, в котором много акул. Видите, у одного из них в руках ничего нет: он не боится акул. У второго в руках огромный нож - он в случае нападения заставит дорого заплатить за свою жизнь. Третий же взял с собой подводную пушку, типа базуки. С кем вы себя ассоциируете?
- С третьим, конечно!
- К сожалению, вы нам не подходите: нам нужны сотрудники, ассоциирующие себя с акулами.
еще анекдот!