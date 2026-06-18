Суд обязал жителя Владимира вернуть лошадь чистокровной верховой породы законному владельцу из другого региона. Документ поступил судебным приставам для исполнения. Должника предупредили

Суд обязал жителя Владимира вернуть лошадь чистокровной верховой породы законному владельцу из другого региона. Документ поступил судебным приставам для исполнения. Должника предупредили об ответственности в случае уклонения от исполнения судебного акта. Житель Владимира согласился добровольно передать животное хозяину. Для получения лошади взыскатель, проживающий в другом регионе, прибыл по месту нахождения животного на специализированном транспорте. В