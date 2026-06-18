В администрации города Владимира прошла церемония награждения семей – победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» и областного конкурса «Будущее России

В администрации города Владимира прошла церемония награждения семей – победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» и областного конкурса «Будущее России воспитывается в семье». Во Владимире в муниципальных этапах конкурсов участвовали 52 семьи. Цель этих конкурсов – укрепление института семьи, сохранение и продвижение традиционных семейных ценностей, популяризация положительного опыта семейных династий и семей, ведущих здоровый