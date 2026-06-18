Школьники региона приняли участие в спортивных состязаниях, мастер-классах по народным промыслам и продегустировали блюда «княжеской трапезы».

Во Владимирской области успешно прошел масштабный патриотический фестиваль «Сердце земли Владимирской», собравший юных жителей на живописных берегах реки Нерль. Масштабное событие было организовано при активной поддержке депутата Государственной Думы Григория Аникеева.В ходе мероприятия школьники продемонстрировали свои силы в спортивном состязании «Сила духа», освоили основы традиционной росписи по дереву, расписывая ложки, и отведали угощения «княжеской трапезы». Ярким завершением дня стал огромный дружный хоровод под аккомпанемент народного ансамбля «Вишенка», подарившего гостям живую музыку.Все участники показали себя с лучшей стороны, продемонстрировав сплоченность и энтузиазм. По мнению организаторов, прошедший фестиваль заложил основу для создания нового культурного кластера в регионе.