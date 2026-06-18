Результаты экзаменов станут известны к 1 июля.

Ученики 11 классов Владимирской области приступили к сдаче единого государственного экзамена по информатике, а также устной части испытаний по иностранным языкам.По сведениям регионального министерства образования, в проверке знаний принимают участие 1007 выпускников. Наибольший интерес вызвала информатика — ее выбрали 684 человека, в то время как английский сдают 312 ребят, немецкий — 6, французский — 3, а китайский язык — 2 школьников.Для организации аттестационного процесса в области открыли 47 оборудованных пунктов проведения экзаменов. Итоги этих финальных школьных испытаний станут известны участникам к 1 июля.