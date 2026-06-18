Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд.

Заместитель владимирского прокурора подписал обвинительное заключение по уголовному делу против местного жителя. Мужчине вменяют вооруженное хулиганство с нанесением побоев, совершенное в общественном месте.Следствие выяснило, что в июне прошлого года пострадавший со своим товарищем беседовали у входа в алкогольный маркет, собираясь зайти внутрь за покупками. В этот момент к ним приблизился нетрезвый фигурант, который без всякого повода начал агрессивно выпроваживать прохожих, требуя покинуть территорию и обещая избить их в случае неповиновения.Товарищи проигнорировали нелепые претензии и проследовали в торговый зал. Однако агрессор зашел вслед за ними и на глазах у кассиров и покупателей внезапно атаковал одного из мужчин, нанеся ему несколько ударов раздвижной металлической дубинкой по голове и туловищу, что привело к легким травмам. Второй мужчина предпринял попытку остановить избиение и отобрать спецсредство, но нападавший вырвался и скрылся.Сотрудница магазина своевременно воспользовалась кнопкой экстренного вызова охраны, благодаря чему дебошира быстро поймали сотрудники правоохранительных органов. Во время допросов подследственный воспользовался законным правом не свидетельствовать против себя.Теперь судьбу мужчины решит Октябрьский районный суд Владимира, при этом максимальное наказание по данной статье достигает 7 лет тюремного заключения.