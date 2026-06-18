За хулиганские действия 33-летний мужчина предстанет перед судом. Ситуация произошла в Вязниках, 24 марта. Компания подростков в возрасте от 8 до 13 лет играла в мяч во дворе. Отец обвиняемого

За хулиганские действия 33-летний мужчина предстанет перед судом. Ситуация произошла в Вязниках, 24 марта. Компания подростков в возрасте от 8 до 13 лет играла в мяч во дворе. Отец обвиняемого был очень недоволен шумной компанией. Он сначала высказал детям своё недовольство с балкона, а затем вышел на улицу, чтобы лично сделать внушение ребятам. К нему