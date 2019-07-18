Звезды Дома-2 Ольга и Илья Гажиенко во второй раз стали родителями. Утром 18 июля Ольга родила здорового и крупного мальчика. Муж в соцсетях благодарит счастливую маму за драгоценный подарок.

Звезды "Дома-2" Ольга и Илья Гажиенко во второй раз стали родителями. Утром 18 июляОльга родила здорового и крупного мальчика. Муж в соцсетях благодарит счастливуюмаму за драгоценный подарок.Звезда "Дома-2" Ольга Гажиенко (на проекте былаизвестна как Агибалова) снова стала мамой. Мальчик весит 4278 граммов, рост – 55сантиметров."Спасибо тебе за такой подарок! Ты героиня, низкийпоклон!", – написал в соцсетях Илья Гажиенко.У пары есть сын Кирилл. Он с нетерпением ждал рождения братаи всячески оберегал беременную маму. Звезда "Дома-2" родила точно всрок, в 40 недель. Имя новорожденному Илья и Ольга планируют выбрать в самоеближайшее время."Мы до сих пор не придумали имя нашему второму сыночку.Когда ждали Кирюшу, тоже не было конкретного имени, которым хотим назвать. Мыпридумали несколько имен и решили, как увидим, так и поймем какое большеподходит. Составили список. В итоге, сразу после рождения, Илья взял ребенка наруки, посмотрел и сказал: "Мне кажется это Кирилл", – рассказываланедавно .На это раз Ольга и Илья даже не стали составлять список.уверены, что имя придет само – как и в прошлый раз, пишет StarHit.