Звезды Дома-2 Ольга и Илья Гажиенко во второй раз стали родителями. Утром 18 июля
Ольга родила здорового и крупного мальчика. Муж в соцсетях благодарит счастливую
маму за драгоценный подарок.
Звезды "Дома-2" Ольга и Илья Гажиенко во второй раз стали родителями. Утром 18 июля
Ольга родила здорового и крупного мальчика. Муж в соцсетях благодарит счастливую
маму за драгоценный подарок.
Звезда "Дома-2" Ольга Гажиенко (на проекте была
известна как Агибалова) снова стала мамой. Мальчик весит 4278 граммов, рост – 55
сантиметров.
"Спасибо тебе за такой подарок! Ты героиня, низкий
поклон!", – написал в соцсетях Илья Гажиенко.
У пары есть сын Кирилл. Он с нетерпением ждал рождения брата
и всячески оберегал беременную маму. Звезда "Дома-2" родила точно в
срок, в 40 недель. Имя новорожденному Илья и Ольга планируют выбрать в самое
ближайшее время.
"Мы до сих пор не придумали имя нашему второму сыночку.
Когда ждали Кирюшу, тоже не было конкретного имени, которым хотим назвать. Мы
придумали несколько имен и решили, как увидим, так и поймем какое больше
подходит. Составили список. В итоге, сразу после рождения, Илья взял ребенка на
руки, посмотрел и сказал: "Мне кажется это Кирилл", – рассказывала
недавно .
На это раз Ольга и Илья даже не стали составлять список.
уверены, что имя придет само – как и в прошлый раз, пишет StarHit.