В прессе не утихают слухи о расставании американского актера Брэдли Купера и русской модели Ирины Шейк. На днях манекенщицу застали в компании другого мужчины.

В прессе не утихают слухи о расставании американского актера Брэдли Купера и русской модели Ирины Шейк. На днях манекенщицу застали в компании другого мужчины.В минувший вторник, 16 июля, Ирина Шейк отправилась вместе с дочерью Леей на прогулку по улицам Нью-Йорка. Для выхода в свет знаменитость выбрала светлый топ, спортивные штаны, кепку и солнцезащитные очки.На детской площадке манекенщица мило побеседовала с неким мужчиной. Они несколько раз обменялись объятиями. Судя по всему, их связывают близкие отношения. Папарацци успели запечатлеть трогательный момент.Снимки быстро распространились по Сети. Теперь поклонники не перестают гадать, кто этот таинственный незнакомец. Сама предпочитает не распространяться о своей личной жизни, уточняет .Материал дополняется.