Певица и ведущая реалити-шоу Дом-2 объяснила, почему отказывается
ложиться под нож пластического хирурга. Ольга Бузова довольна размером своей
груди.
Певица и ведущая реалити-шоу "Дом-2" объяснила, почему отказывается
ложиться под нож пластического хирурга. Ольга Бузова довольна размером своей
груди.
В Stories своего Instagram знаменитость опубликовала
занимательный диалог. На видео Ольга Бузова и Влад Кадони общаются в гримерке
шоу "Дом-2".
Ведущая крутится перед зеркалом, когда коллега спрашивает ее:
"Почему ты не сделаешь грудь?". Ольга не сразу сориентировалась с ответом,
вопрос был для нее неожиданным.
Собравшись с мыслями Бузова заявила, что нравится себе и ничего не хочет
менять. Между тем Кадони не унимался, он вынудил собеседницу назвать размер бюстгальтера,
который та носит. "75В", – ответила певица.
Влад не скрывал своего удивления, он не понимал, почему
знаменитость не хочет третий размер груди, как у многих моделей в Instagram.
Ольга лишь посмеялась: "А ты уже нарастил себе пипиндер".
"Появится мужчина, который однажды полюбит меня такой, какая
я есть. Знаешь, есть такая песня: "Принимай меня близко к сердцу…" – оправдывалась . На что Влад Кадони пошутил: "С таким размером груди прижать
близко к сердцу несложно".
После заявила, что у нее множество других
достоинств, например, ножки, душа, харизма и талант. Грудь теледива увеличивать
не будет.