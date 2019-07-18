Певица и ведущая реалити-шоу Дом-2 объяснила, почему отказывается ложиться под нож пластического хирурга. Ольга Бузова довольна размером своей груди.

Певица и ведущая реалити-шоу "Дом-2" объяснила, почему отказываетсяложиться под нож пластического хирурга. Ольга Бузова довольна размером своейгруди.В Stories своего Instagram знаменитость опубликовалазанимательный диалог. На видео Ольга Бузова и Влад Кадони общаются в гримеркешоу "Дом-2".Ведущая крутится перед зеркалом, когда коллега спрашивает ее:"Почему ты не сделаешь грудь?". Ольга не сразу сориентировалась с ответом,вопрос был для нее неожиданным.Собравшись с мыслями Бузова заявила, что нравится себе и ничего не хочетменять. Между тем Кадони не унимался, он вынудил собеседницу назвать размер бюстгальтера,который та носит. "75В", – ответила певица.Влад не скрывал своего удивления, он не понимал, почемузнаменитость не хочет третий размер груди, как у многих моделей в Instagram.Ольга лишь посмеялась: "А ты уже нарастил себе пипиндер"."Появится мужчина, который однажды полюбит меня такой, какаяя есть. Знаешь, есть такая песня: "Принимай меня близко к сердцу…" – оправдывалась . На что Влад Кадони пошутил: "С таким размером груди прижатьблизко к сердцу несложно".После заявила, что у нее множество другихдостоинств, например, ножки, душа, харизма и талант. Грудь теледива увеличиватьне будет.