Лихорадка Эбола – редкое заболевание, лекарства от которого пока нет. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус высказал свое мнение на этот счет.

Лихорадка Эбола – редкое заболевание, лекарства от которого пока нет.Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус высказал свое мнение на этот счет.По словам эксперта, лихорадка Эбола достигла критической отметки.Впервые она достигла большого города – вспышка зарегистрирована в двухмиллионном городе Гома в Демократической Республике Конго.Всемирная организация здравоохранения классифицировала ее как чрезвычайную ситуацию третьего уровня."Настало время миру обратить внимание и удвоить наши усилия", – отметил специалист.Также в ВОЗ настоятельно рекомендовали оставить открытыми границы и не прекращать торговлю. Это связано с тем, что это может препятствовать борьбе с вирусом, вместо того, чтобы ограничить распространение."Хотя риск регионального распространения остается высоким, за пределами региона он достаточно низок", – подчеркнул Гебрейесус.Нынешняя вспышка Эболы в ДРК началась в конце июля 2018 года. По данным министерства здравоохранения ДРК. На настоящий момент зафиксировано 2512 случаев заражения, 1676 человек погибли и 700 выздоровели, сообщает "РИА Новости".Отметим, первое массовое заражение произошло в 2014 году в Западной Африке. Кроме того, пациенты с этой лихорадкой были обнаружены в США и Испании. Жертвами эпидемии, утихшей к декабрю 2015 года, стали не менее 11 тысяч человек.