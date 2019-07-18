Лихорадка Эбола – редкое заболевание, лекарства от которого пока нет.
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус высказал свое мнение на этот счет.
Лихорадка Эбола – редкое заболевание, лекарства от которого пока нет.
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус высказал свое мнение на этот счет.
По словам эксперта, лихорадка Эбола достигла критической отметки.
Впервые она достигла большого города – вспышка зарегистрирована в двухмиллионном городе Гома в Демократической Республике Конго.
Всемирная организация здравоохранения классифицировала ее как чрезвычайную ситуацию третьего уровня.
"Настало время миру обратить внимание и удвоить наши усилия", – отметил специалист.
Также в ВОЗ настоятельно рекомендовали оставить открытыми границы и не прекращать торговлю. Это связано с тем, что это может препятствовать борьбе с вирусом, вместо того, чтобы ограничить распространение.
"Хотя риск регионального распространения остается высоким, за пределами региона он достаточно низок", – подчеркнул Гебрейесус.
Нынешняя вспышка Эболы в ДРК началась в конце июля 2018 года. По данным министерства здравоохранения ДРК. На настоящий момент зафиксировано 2512 случаев заражения, 1676 человек погибли и 700 выздоровели, сообщает "РИА Новости".
Отметим, первое массовое заражение произошло в 2014 году в Западной Африке. Кроме того, пациенты с этой лихорадкой были обнаружены в США и Испании. Жертвами эпидемии, утихшей к декабрю 2015 года, стали не менее 11 тысяч человек.