Могила звезды советского кино не облагорожена, хотя со смерти артистки прошло три года. Сын Натальи Крачковской – Василий – объяснил, почему не может установить памятник.

Могила звезды советского кино не облагорожена, хотя сосмерти артистки прошло три года. Сын Натальи Крачковской – Василий – объяснил,почему не может установить памятник.Легендарная артистка ушла из жизни 3 марта 2016 года на 78году жизни. У Натальи Крачковской случился инфаркт, ее госпитализировали в ПервуюГрадскую больницу, однако спасти не смогли.После похорон сын знаменитости захотел, чтобы мать и отец – Владимир Васильевич, умерший в 1988-м году,– лежали рядом – на Троекуровском кладбище вМоскве. Однако перевезти останки с одногопогоста на другой оказалось делом хлопотным.Чиновники не дают разрешения наперезахоронение. Три года Василий борется, а воз и ныне там. Из-за проволочек садминистрацией на могиле так и не появился памятник: лишьдеревянный крест, да фото в рамке."Папа покоится на Преображенском кладбище. Хочу, чтобы теперь он был рядом с мамой… Думал, что проблем с этим не будет, но кругом сплошная бюрократия – не первый месяц бьюсь с чиновниками", – цитирует Василия .По словам Василия, его знаменитаямама огромного наследства не оставила – только две квартиры. Апартаменты артисткина Ленинском проспекте специалисты оценивают всего лишь в восемь миллионов рублей.Сейчас там проживает внук – Володя. Артистка переписала нанего жилплощадь еще при жизни.