В результате пожара, возникшего в японском Киото на студии по производству аниме, пострадали, по меньшей мере, 38 человек, десять из которых находятся в тяжелом состоянии.

В результате пожара, возникшего в японском Киото на студии по производству аниме, пострадали, по меньшей мере, 38 человек, десять из которых находятся в тяжелом состоянии.По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог: на месте происшествия полиция задержала мужчину с канистрой, в которой был бензин или керосин, передает ТАСС.Трехэтажное здание, где находится офис студии, сильно обгорело, пожарные продолжают вести борьбу с огнем. Как свидетельствую очевидцы, пожару предшествовал похожий на хлопок звук.