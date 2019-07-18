Власти Приангарья возведут для пострадавших от наводнения модульные общежития, сообщает ГТРК Иркутск. Всего планируется построить три здания: в Тулуне - вместимостью на 500 человек, на 100 человек - в Чуне и на 200 - в Нижнеудинске.

Власти Приангарья возведут для пострадавших от наводнения модульные общежития, сообщает ГТРК "Иркутск". Всего планируется построить три здания: в Тулуне - вместимостью на 500 человек, на 100 человек — в Чуне и на 200 — в Нижнеудинске. Общая площадь участков, выделенных под общежития — около 400 гектаров. Принятая мера поможет людям дождаться возведения новых домов в более комфортных условиях.Сроки начала строительства в данный момент уточняются, так как в правительстве все еще продолжают подсчитывать ущерб от паводка и точное количество пострадавших. Однако эксперты уже сейчас начали работу над проектом жилого комплекса "Березовый".Напомним, наводнение в Иркутской области, начавшееся в конце июня, затронуло десять муниципальных образований региона. Подтопленными оказались 109 населенных пунктов и почти 11 тысяч жилых домов, в которых проживали 38 тысяч человек. По последним данным, во время паводка погибли 25 человек.