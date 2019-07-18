Артист с шиком отметил 51-й день рождения в одном из московских ресторанов. Леонид Агутин получил необычный подарок.
Артист с шиком отметил 51-й день рождения в одном из московских ресторанов. Леонид Агутин получил необычный подарок.
На вечеринку вокалист позвал всех, чьи номера были в его мобильном.
В числе гостей оказались Николай Фоменко, Михаил Грушевский, Игорь Николаев,
Любовь Успенская, Арман Давлетьяров, Эмин Агаларов и многие другие. Развлекал
гостей известный журналист Отар Кушанашвили.
В разгар вечеринки Леонида Агутина и гостей вывели на улицу. Там
певца ждал оригинальный подарок – пятилетний бело-рыжий пони по кличке Максимус.
"Мне впервые в жизни подарили лошадку, это приятно и
удивительно. Позже мы с ним познакомимся поближе, найдем общий язык. Уже
придумал, где оборудуем ему конюшню на даче. Главное, чтобы он собак не боялся!"
– отметил растроганный .
В тот вечер артисту удалось совместить приятное с полезным: параллельно
он презентовал новую книгу "Безграничная музыка", которую создал в
соавторстве с продюсерами Владимиром Логвинченко и Алексом Сино и записана по
их воспоминаниям писателем Алексеем Логвинченко. По словам Агутина, издание
будет интерактивным: содержать QR-коды ссылок на редкие фото и видеоархивы.
"Несмотря на возрастные ограничения 18+, заверяю, что
постельных сцен в книге не будет. Просто мы разговариваем там по-взрослому, на
языке порой непечатном, с присутствием ненормативной лексики", – цитирует .