Артист с шиком отметил 51-й день рождения в одном из московских ресторанов. Леонид Агутин получил необычный подарок.

Артист с шиком отметил 51-й день рождения в одном из московских ресторанов. Леонид Агутин получил необычный подарок.На вечеринку вокалист позвал всех, чьи номера были в его мобильном.В числе гостей оказались Николай Фоменко, Михаил Грушевский, Игорь Николаев,Любовь Успенская, Арман Давлетьяров, Эмин Агаларов и многие другие. Развлекалгостей известный журналист Отар Кушанашвили.В разгар вечеринки Леонида Агутина и гостей вывели на улицу. Тампевца ждал оригинальный подарок – пятилетний бело-рыжий пони по кличке Максимус."Мне впервые в жизни подарили лошадку, это приятно иудивительно. Позже мы с ним познакомимся поближе, найдем общий язык. Ужепридумал, где оборудуем ему конюшню на даче. Главное, чтобы он собак не боялся!"– отметил растроганный .В тот вечер артисту удалось совместить приятное с полезным: параллельноон презентовал новую книгу "Безграничная музыка", которую создал всоавторстве с продюсерами Владимиром Логвинченко и Алексом Сино и записана поих воспоминаниям писателем Алексеем Логвинченко. По словам Агутина, изданиебудет интерактивным: содержать QR-коды ссылок на редкие фото и видеоархивы."Несмотря на возрастные ограничения 18+, заверяю, чтопостельных сцен в книге не будет. Просто мы разговариваем там по-взрослому, наязыке порой непечатном, с присутствием ненормативной лексики", – цитирует .