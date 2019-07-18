Марият Мухина, до недавнего времени подруга музыкального продюсера, бьет тревогу. По ее данным, Бари Алибасов оказался никому не нужен: ни жене, ни сыну, ни помощникам.

Марият Мухина, до недавнего времени подруга музыкального продюсера, бьет тревогу. По ее данным, Бари Алибасов оказался никому не нужен: ни жене, ни сыну, ни помощникам.Едва выписавшись из больницы после отравления средством для прочистки труб, Бари Алибасов поругался со своим врачом и подругой Мариях Мухиной. Однако та зла на продюсера не держит. Она убеждена, что просто стала "козлом отпущения", когда попыталась ему помочь."Мои действия шли вразрез с планами окружения Алибасова. Помощники отказались от Бари. Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина заявила, что ей нужно подумать о себе, потому что она слишком много думала о Бари. Теперь у нее давление и она в больнице. Бари никому не нужен и сейчас продолжается вот эта агония. Теперь мне мстят за то, что я говорила правду", – заявила Марият Мухина.Женщина прокомментировала шумиху, которая сейчас распространяется вокруг Бари Алибасова. Она считает, что к этому приложил руку сын продюсера. "Бари не понимает, пресс-релизы не читает. Интервью он способен дать после 100 рекомендаций. Эту ложь распространяет его сын, который узурпировал власть. Бари-младший – человек, который в итоге в каждом интервью показывает свой цинизм. Просто издеваются над больным человеком", – цитирует подругу Бари Алибасова .Ранее стало известно, что переписала завещание в пользу . Об этом на шоу "Пусть говорят" рассказала ее младшая дочь Ольга. При этом она отметила неважное состояние легендарной актрисы, якобы та ослабла и плохо передвигается.