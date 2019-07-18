Силы Корпуса стражей исламской революции задержали в Персидском заливе иностранное судно, перевозившее контрабандное топливо, сообщает Россия 24. Танкер был перехвачен к югу от острова Ларак в Иране в Ормузском проливе.

Силы Корпуса стражей исламской революции задержали в Персидском заливе иностранное судно, перевозившее контрабандное топливо, сообщило государственное телевидение Ирана. Танкер был перехвачен к югу от острова Ларак в Иране в Ормузском проливе. Какой стране принадлежит танкер, не сообщается.Ранее в Ормузском проливе пропал иностранный танкер – позже стало известно, что иранские ВМС получили сигнал о помощи и отбуксировали судно на ремонт. Кому принадлежит танкер, не известно.11 июля пять иранских катеров пытались остановить в Ормузском проливе британский танкер – судно покидало Персидский залив, когда к нему приблизились катера. Сопровождающий танкер британский фрегат потребовал, чтобы катера развернулись и пропустили судно. Требование было выполнено.