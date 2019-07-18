Ани Лорак разочаровала поклонников: певицу заподозрили в том, что она прибегла к пластике. Фанаты считают, что певица потеряла свою индивидуальность и стала как все.

Ани Лорак разочаровала поклонников: певицу заподозрили втом, что она прибегла к пластике. Фанаты считают, что певица потеряла своюиндивидуальность и стала "как все".Снимок Ани Лорак в Instagram сначала фолловеров порадовал: певица в последнее времяне часто балует подписчиков новинками. Однако, коглда публика внимательнеерассмотрела фотографию, под ней стали появляться критические замечания."Пусть теплом наполнится твое сердце. Доброго, светлоговечера", – подписала Ани Лорак снимок, на котором она позирует в черномпиджаке. Однако пользователи вместо того, чтобы отвечать на добрые пожелания,занялись разбором новой внешности артистки.Подписчики с Украины, по традиции, во всем обвинили Россию. "Васиспортили российские пласт. хирурги. Вы стали кого-то напоминать", -вынесла вердикт одна из поклонниц."Господи, да зачем вы в ботоксе? Потеряли своюиндивидуальность! Теперь как все! На одно лицо", "Долго не былофотки, губки подкачивала? Ждала пока заживут", "Ой фу, что-тоизменилась внешность, не естественно","Губы не идут", "Чтос лицом? Чего надутые такие", – детально разобрали новое лицокомментаторы.на неделю пропадала из всех социальных сетей. Поклонники уже начали переживать, что же случилось с певицей. Однако пару дней назад артистка вновь появилась в поле зрения пользователей, опубликовав фото в своем Instagram-аккаунте. Она рассказала, что улетела в США, в Лос-Анджелес. Поклонники бурно выразили свою радость по поводу возвращения любимой певицы.