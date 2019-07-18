Ани Лорак разочаровала поклонников: певицу заподозрили в
том, что она прибегла к пластике. Фанаты считают, что певица потеряла свою
индивидуальность и стала как все.
Ани Лорак разочаровала поклонников: певицу заподозрили в
том, что она прибегла к пластике. Фанаты считают, что певица потеряла свою
индивидуальность и стала "как все".
Снимок Ани Лорак в Instagram сначала фолловеров порадовал: певица в последнее время
не часто балует подписчиков новинками. Однако, коглда публика внимательнее
рассмотрела фотографию, под ней стали появляться критические замечания.
"Пусть теплом наполнится твое сердце. Доброго, светлого
вечера", – подписала Ани Лорак снимок, на котором она позирует в черном
пиджаке. Однако пользователи вместо того, чтобы отвечать на добрые пожелания,
занялись разбором новой внешности артистки.
Подписчики с Украины, по традиции, во всем обвинили Россию. "Вас
испортили российские пласт. хирурги. Вы стали кого-то напоминать", -
вынесла вердикт одна из поклонниц.
"Господи, да зачем вы в ботоксе? Потеряли свою
индивидуальность! Теперь как все! На одно лицо", "Долго не было
фотки, губки подкачивала? Ждала пока заживут", "Ой фу, что-то
изменилась внешность, не естественно","Губы не идут", "Что
с лицом? Чего надутые такие", – детально разобрали новое лицо
комментаторы.
на неделю пропадала из всех социальных сетей. Поклонники уже начали переживать, что же случилось с певицей. Однако пару дней назад артистка вновь появилась в поле зрения пользователей, опубликовав фото в своем Instagram-аккаунте. Она рассказала, что улетела в США, в Лос-Анджелес. Поклонники бурно выразили свою радость по поводу возвращения любимой певицы.