Водитель автомобиля «Инфинити», следуя по проезжей части Кутузовского проспекта, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения...

Никулинским районным судом г. Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу участнику дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на Кутузовском проспекте.Установлено, что водитель автомобиля «Инфинити», следуя по проезжей части Кутузовского проспекта, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Хендай Солярис».В результате дорожно-транспортного происшествия двое пассажиров иномарок скончались, трое других участников ДТП с полученными травмами доставлены в медицинские учреждения.СЧ СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В настоящее время водитель автомобиля «Инфинити» задержан сотрудниками правоохранительных органов. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела продолжается.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53