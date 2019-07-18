Как сообщил старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский, россиянам отпущено менее пятилетки до возвращения московской жары 2010 года.

До сих пор москвичи с содроганием вспоминают кошмарное лето 2010 года. Небывалая жара стояла в столице с конца июня по первую половину августа. Средняя температура была зафиксирована на отметке + 26,1 (это норма для Каира или ОАЭ), а максимальная достигла +39 градусов. Помимо зноя, от которого буквально плавился асфальт, в городе стоял постоянный смог от горящих в Подмосковье лесов и торфяников. Смертность (особенно среди пожилых людей) существенно повысилась. За более чем вековую историю наблюдений за погодой в столице эта жара не имела аналогов. И вот она возвращается.Как сообщил телеканалу "Звезда" старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский, россиянам отпущено менее пятилетки."В ближайшие пять лет такое в России точно случится снова", — убежден климатолог.Причиной аномалии станет так называемый блокирующий антициклон, предпосылки которого видны в последние годы. И даже прямо сейчас!Так, в Европе этим летом очень и очень жарко. Во Франции и Германии температура достигла 40 градусов, в Испании и Италии — 44. В России же, наоборот, не по летнему холодно и дождливо.Это и есть блокирующий антициклон, объясняет Александр Чернокульский, — в одной его части происходит заток тепла, в другой - холода. И блокируется надолго. Такое явление обязательно должно случиться в ближайшее время на просторах России.Однако к глобальной катастрофе блокирующий антициклон не приведет. Нового ледникового периода точно не будет, говорит ученый. Зато мировое потепление будет точно. И виноваты в этом люди."Мир не очень много предпринимает действий, чтобы его (глобальное потепление - ред.) остановить", — сокрушается Чернокульский.Между тем, общее "разгорячение" климата синоптики предсказывали не раз. Так, недавно в Швейцарии вышел прогноз, что к 2050-му году в той же Москве установится погода нынешнего Детройта — то есть поднимется на 5 с половиной градусов, а Питер превратится в болгарскую Софию.Пока же в Москве, по сообщениям Гидрометцентра, 18 июля будет до 22 градусов тепла. Ожидаются грозы и ливни, при которых ветер будет достигать 17 м/с. Из-за них в регионе сохранится желтый уровень опасности.