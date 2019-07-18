Российская теннисистка, 76-я ракетка мира Мария Шарапова вошла в список предварительных участниц Открытого чемпионата США по теннису, который пройдет в Нью-Йорке с 26 августа по 8 сентября.

Российская теннисистка, 76-я ракетка мира Мария Шарапова вошла в список предварительных участниц Открытого чемпионата США по теннису, который пройдет в Нью-Йорке с 26 августа по 8 сентября.Помимо россиянки, в список также вошли Эшли Барти (Австралия, 1), Наоми Осака (Япония,2), Каролина Плишкова (Чехия, 3), Симона Халеп (Румыния, 4), Кики Бертенс (Голландия, 5), Петра Квитова (Чехия, 6), Элина Свитолина (Украина), Слоан Стивенс (США, 8), Серена Уильямс (США, 9), Арина Соболенко (Белоруссия), Каролина Возняцки (Дания, 18), Гарбинье Мугуруса (28), Виктория Азаренко (Белоруссия,38), Винус Уильямс (53) и Елена Остапенко (Латвия, 79).Напомним, US Open – заключительный в сезоне турнир "Большого шлема". Шарапова побеждала в этом турнире в 2006 году, тогда россиянка обыграла бельгийку Жюстин Энен (6:4, 6:4).