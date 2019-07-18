Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск столичного департамента городского имущества в отношении скульптора Зураба Церетели. В нем указано о взыскании более 55 миллионов рублей. К Зурабу Церетели и раньше были претензии города.

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск столичного департамента городского имущества в отношении скульптора Зураба Церетели. В нем указано о взыскании с художника-монументалиста более 55 миллионов рублей.Иск поступил в понедельник, 15 июля. Пока он не принят к производству. Основания исковых требований в материалах арбитражного суда не указаны. Рассматривать иск будет судья Кристина Хабарова, которая входит в пятый судебный состав. Он занимается экономическими спорами по гражданским правоотношениям, связанных с приватизацией, правом собственности и арендой, сообщает РИА Новости.Департамент городского имущества и сам Зураб Церетели пока никак не прокомментировали эту ситуацию. Помощник скульптора сообщил, что юристы разбираются с этим делом.К Зурабу Церетели и раньше были претензии города. Так, в ноябре 2018 года скульптор получил штраф за самострой в размере 522 тысяч рублей за незаконную перестройку особняка Платона Зубова в Волковом переулке.Ранее РИА Новости сообщало, что Церетели в среду, 17 июля, подарил ГИТИСу скульптуру под названием "Монумент будущим звездам". Она представляет собой большую золотую звезду на темном фоне. Памятник выполнен в технике выколотки из меди.Как рассказал ректор института Григорий Заславский, у учреждения образования была мечта о появлении на территории подобного памятника. По словам ректора, некоторое время назад он был в доме-музее Зураба Церетели в Переделкине, где увидел серию работ, сделанных из металлолома — одна из них запала ему в душу. Заславский отметил, что скульптор отличается добротой, щедростью и русским гостеприимством, потому в письме с просьбой о появлении подобного сооружения на территории института Церетели дал положительный ответ.