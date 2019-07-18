Эти средства будут направлены на выравнивание бюджетной обеспеченности

Эти средства будут направлены на выравнивание бюджетной обеспеченностиМэрия Владимира заключила соглашение о предоставлении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности год с департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики обладминистрации. Сразу же после этого отменили распоряжение о приостановлении предоставления бюджету Владимира дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.Финансовому управлению мэрии уже перечислили транш за апрель-июль на сумму более 33 миллионов рублей.Напомним, общий объём дотации, предусмотренный в бюджете области на 2019 год городу Владимиру, превышает 113 миллионов рублей.