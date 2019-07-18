В Каслинском районе легковушка попала между двумя грузовиками — одна из фур наехала на автомобиль и толкнула его под вторую. Пострадали три человека.

В Каслинском районе легковушка попала между двумя грузовиками — одна из фур наехала на автомобиль и толкнула его под вторую.Инцидент произошел в среду, 17 июля, неподалеку от села Тюбук. По информации УГИБДД по Челябинской области, грузовик Mersedes, водитель которого не смог вовремя затормозить, наехал на Renault Logan и столкнул автомобиль под "КамАЗ".Водитель легковушки и два его пассажира получили травмы и были госпитализированы, об их состоянии не сообщается.