Женщина отдала денежные средства на хранение своему знакомому. Однако после этого он перестал выходить на связь и в указанный срок их не вернул...

Оперуполномоченные уголовного розыска Отдела МВД России по району Хорошево-Мневники г. Москвы задержали 39-летнего безработного жителя Подмосковья, подозреваемого в хищении мошенническим путем более 330 тысяч рублей у своей знакомой.В УВД по СЗАО с заявлением обратилась 41-летняя жительница района. Женщина пояснила, что оформила кредит на развитие бизнеса, но, переживая, что ее сожитель может воспользоваться этими деньгами, отдала их на хранение своему знакомому. Однако после получения денег мужчина перестал выходить на связь и в указанный срок их не вернул.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в Московской области.Следствием ОМВД России по району Хорошево-Мневники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56