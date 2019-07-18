Президент Украины Владимир Зеленский продолжает вести себя вызывающе. Вместо нормального диалога бывший юморист сыпет ультиматумами и ставит условия президенту России Владимиру Путину. По мнению Зеленского, для начала переговоров по урегулированию Москва должна решиться на один важный поступок.

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает вести себя вызывающе. Вместо нормального диалога бывший юморист сыпет ультиматумами и ставит условия президенту России Владимиру Путину. По мнению Зеленского, для начала переговоров по урегулированию Москва должна решиться на один важный поступок.Условием возобновления нормального диалога с РоссиейЗеленский назвал освобождение украинских моряков. В ноябре 2018 года онивторглись в территориальные воды России и были задержаны пограничникаминедалеко от Керченского пролива.По словам президента Украины, во время разговора сроссийским лидером он сообщил ему о поддержке плана по обмену пленными вДонбассе. Формула простая – "всех на всех". Прежде всего, заявилЗеленский, он хотел бы вернуть на Украину граждан страны, арестованных вРоссии."Начнем с моряков. Мне кажется, это нормальный шаг длявозвращения диалога – и реальный шаг для того, чтобы прекратить войну", -заявил лидер Незалежной.Говоря о формате "всех на всех", отметилнекоторые сложности такого варианта. Дело в том, что Киев с одной стороны и ДНРи ЛНР с другой имеют разные списки пленных.Освободить вторгшихся в российские территориальные водыморяков Зеленский требовал еще месяц назад на встрече с президентом ФранцииЭммануэлем Макроном. Для начала переговоров с Путиным он также потребовалразвести войска на линии соприкосновения в Донбассе и построить мост в СтаницеЛуганской.Только в этом случае Киев вернется к переговорам внормандском формате с участием Москвы, Берлина и Парижа. Требуя выполненияуказанных пунктов от российского руководства, следовать им явно ненамерен: после вступления в должность в конце мая ситуация в Донбассе резкообострились, украинские войска несколько раз вели мощный обстрел городовДонецкой и Луганской республик.