Президент Украины Владимир Зеленский продолжает вести себя вызывающе. Вместо нормального диалога бывший юморист сыпет ультиматумами и ставит условия президенту России Владимиру Путину. По мнению Зеленского, для начала переговоров по урегулированию Москва должна решиться на один важный поступок.
Президент Украины Владимир Зеленский продолжает вести себя вызывающе. Вместо нормального диалога бывший юморист сыпет ультиматумами и ставит условия президенту России Владимиру Путину. По мнению Зеленского, для начала переговоров по урегулированию Москва должна решиться на один важный поступок.
Условием возобновления нормального диалога с Россией
Зеленский назвал освобождение украинских моряков. В ноябре 2018 года они
вторглись в территориальные воды России и были задержаны пограничниками
недалеко от Керченского пролива.
По словам президента Украины, во время разговора с
российским лидером он сообщил ему о поддержке плана по обмену пленными в
Донбассе. Формула простая – "всех на всех". Прежде всего, заявил
Зеленский, он хотел бы вернуть на Украину граждан страны, арестованных в
России.
"Начнем с моряков. Мне кажется, это нормальный шаг для
возвращения диалога – и реальный шаг для того, чтобы прекратить войну", -
заявил лидер Незалежной.
Говоря о формате "всех на всех", отметил
некоторые сложности такого варианта. Дело в том, что Киев с одной стороны и ДНР
и ЛНР с другой имеют разные списки пленных.
Освободить вторгшихся в российские территориальные воды
моряков Зеленский требовал еще месяц назад на встрече с президентом Франции
Эммануэлем Макроном. Для начала переговоров с Путиным он также потребовал
развести войска на линии соприкосновения в Донбассе и построить мост в Станице
Луганской.
Только в этом случае Киев вернется к переговорам в
нормандском формате с участием Москвы, Берлина и Парижа. Требуя выполнения
указанных пунктов от российского руководства, следовать им явно не
намерен: после вступления в должность в конце мая ситуация в Донбассе резко
обострились, украинские войска несколько раз вели мощный обстрел городов
Донецкой и Луганской республик.