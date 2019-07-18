Сотрудниками ГУУР МВД России совместно с коллегами из г. Москвы при участии ФСБ России и Росгвардии задержаны подозреваемые в разбойном нападении...

«Сотрудниками ГУУР МВД России совместно с коллегами из г. Москвы при участии ФСБ России и Росгвардии задержаны подозреваемые в разбойном нападении.В дежурную часть ОМВД России по району Зюзино г. Москвы обратился житель столицы и сообщил, что на Болотниковской улице на него напали четверо мужчин в черных масках и белых перчатках. Угрожая предметами, похожими на пистолеты, злоумышленники отобрали у него сумку, в которой находилось 2,5 миллиона рублей, после чего скрылись на иномарке темного цвета.Следственной частью СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 162 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении этого дерзкого преступления задержаны двое жителей Северо-Кавказского региона. По ходатайству следователя судом в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк