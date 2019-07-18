Ежегодный музыкальный фестиваль "Нашествие" в Тверской области впервые стартует в четверг "нулевым" днем, в который выступят группа "Ленинград" и Глеб Самойлов. Об этом сообщила генеральный директор "Мультимедиа Холдинга" - организатора фестиваля - Евгения Киселева. "Это юбилейный для фестиваля год - "Нашествию" 20 лет.

Ежегодный музыкальный фестиваль "Нашествие" в Тверской области впервые стартует в четверг "нулевым" днем, в который выступят группа "Ленинград" и Глеб Самойлов. Об этом сообщила генеральный директор "Мультимедиа Холдинга" - организатора фестиваля - Евгения Киселева."Это юбилейный для фестиваля год - "Нашествию" 20 лет. Конечно, хочется, чтобы этот праздник продлился чуть дольше, поэтому сюрпризы мы запланировали уже в четверг - это выступление группировки "Ленинград" и Глеба Самойлова с оркестром. Если четверг станет востребованным, то вполне возможно, что у "Нашествия" появится еще один официальный фестивальный день", - процитировала пресс-служба Киселеву.Основная программа фестиваля запланирована с 19 по 21 июля в селе Большое Завидово. На дни "Нашествия" для удобства зрителей Московско-Тверская пригородная пассажирская компания (ППК) пустит 21 дополнительную электричку между станцией "Конаковский Мох" и Ленинградским вокзалом. Те, кто не попадет на фестиваль, смогут следить за выступлением любимых артистов с помощью сервиса "Яндекс. Эфир".На фестивале будут организованы три сцены - "Главная", "Наше 2.0" и новая "Ультра", на которых выступят более 130 коллективов. "Нашествие" отметит юбилей в компании Вячеслава Бутусова, Ольга Кормухиной, групп ДДТ, "Аквариум", "Алиса", "Сплин", "Ночные снайперы" и других известных музыкантов. Гарик Сукачев начнет на фестивале тур, приуроченный к своему 60-летию, "Би-2" отыграют последний концерт турне "Горизонт событий", а Lumen - на бис программу "20 лет". Команда "Мумий Тролль" готовит сет с главными хитами альбома "Морская", специальные программы привезут Дельфин, "Сурганова и Оркестр", Mordor, Нейромонах Феофан и другие.