Наташа Королева выложила на своей странице в социальной сети Instagram новый пост. Только вот на фото с ней совсем не ее супруг.

Наташа Королева выложила на своей странице в социальной сети Instagram новый пост. Только вот на фото с ней совсем не ее супруг.В кадре певица улыбается во весь рот, стоя в обнимку с мужественным мужчиной. На артистке желтый сарафан, который практически не прикрывает ее грудь.Как оказалось, звезда позирует рядом со своим близким другом – казахстанским музыкантом Беркутом, настоящее имя которого Айбек Сейтов. Снимок сделан в родном городе мужчины – Алма-Ате."Беркут, дорогой мой друг!!! @berkut_qazaqstan_Поздравляю с Днюхой !! Что бы все желания и мечты обязательно исполнились, что бы детки радовали а красавица жена @aisha_vee любила и боготворила !!! С уважением НК! (здесь орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – подписала пост светская львица.Мужчина моментально ответил певице на поздравление. Судя по всему, ему было крайне приятно внимание супруги Тарзана."Спасибо большое за поздравления! Вы простая , за это вас и любит народ! Оставайтесь всегда такой же общительной, простой и любимой всеми!", – искренне поблагодарил музыкант.Поклонники первым делом отметили привлекательную внешность именинника. "Какой красивый и колоритный казах!", – высказалась подписчица.Королеву, конечно, тоже не обделили комплиментами. "Наташенька, шикарная, без понтов и пафоса, настоящая, искренняя и очень красивая женщина!", "Я вас обожаю! Каждый день пою ваши песни! Вы потрясающая!", – признались преданные фанаты.